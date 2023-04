Highlights e gol Monza-Lazio 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Monza-Lazio, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’U-Power Stadium grande partenza degli ospiti che sbloccano la partita grazie alla rete di Pedro che approfitta di una dormita collettiva della difesa del Monza e sigla lo 0-1. I padroni di casa reagiscono e meriterebbero il pareggio: Sensi colpisce un palo, Provedel compie un autentico miracolo su Petagna e Rovella sbaglia il tiro dal limite dell’area. Nella ripresa una magia di Milinkovic-Savic di fatto chiude la partita. Il Monza ci prova, ma non riesce a segnare: la Lazio è sempre più seconda in classifica.

