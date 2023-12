Eurolega basket 2023/2024: niente terza vittoria di fila per l’Olimpia Milano, vince il Panathinaikos 76-68

In una serata di sole vittorie esterne, l’Olimpia Milano non riesce ad essere l’eccezione alla regola e cade al Mediolanum Forum contro il Panathinaikos nella sfida valida per la 16^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Sconfitti con il punteggio di 68-76 gli uomini di coach Messina, reduci da due vittorie consecutive ma incapaci di trovare la continuità giusta per migliorare la situazione in classifica, ancora complicata. Nunn e Lessort hanno infatti trascinato alla vittoria i greci, che hanno trovato la nona vittoria della regular season. Miglior realizzatore Kendrick Nunn con 17 punti, di cui alcuni nel momento decisivo dell’ultimo quarto.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

CRONACA – Avvio di match equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto senza staccare l’altra. Subito molto caldi Flaccadori e Mitoglou, mentre alla distanza emergono Voigtmann e Lessort. Il primo allungo lo mette a segno Milano, capace di scappare sul +8, ma un contro parziale dei greci di 9-0 vale il +1. Una tripla di Shields allo scadere permette tuttavia ai meneghini di chiudere avanti il quarto. L’inerzia rimane però dalla parte del Panathinaikos, capace di estendere il proprio parziale a 16-3. Coach Messina si affida dunque a un time out e riesce a scuotere i suoi, capaci prima di agganciare gli avversari e poi di effettuare il sorpasso grazie a uno scatenato Tonut. L’equilibrio resiste fino alla fine del primo tempo e le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 41-41.

Nella ripresa parte meglio il Panathinaikos, che scappa sul +4 e poi allunga anche sul +7. Milano accorcia le distanze grazie ai canestri di Baron e Shields, ma l’inerzia resta dalla parte dei greci e la squadra di Messina non può far altro che rendere meno pesante il passivo. Una tripla di Bortolani in avvio di quarto parziale regala all’Olimpia il pareggio, mentre il canestro di Poythress addirittura il sorpasso. Si tratta però di un’illusione visto che Milano torna immediatamente in svantaggio, subendo un parziale di 15-8 che le costa la sconfitta. Decisiva la tripla nel finale di Nunn, bravo a zittire un Forum che sembrava crederci con la tripla del -3 di Shields.

TABELLINO OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS

OLIMPIA MILANO: Poythress 2, Flaccadori 10, Bortolani 7, Tonut 6, Melli 7, Baron 4, Kamagate 0, Hall 3, Caruso 0, Shields 13, Hines 4, Voigtmann 12.

PANATHINAIKOS: Vildoza 2, Sloukas 9, Grant 10, Nunn 17, Lessort 16, Antetokounmpo 5, Grigonis 3, Hernangomez 7, Mitoglou 7, Mantzoukas N.E., Kalaitzakis N.E., Balcerowski N.E.