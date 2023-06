Highlights e gol Milan-Verona 3-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Verona, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita fondamentale soprattutto per gli ospiti che però sono bloccati dalla tensione e cercano di giocare una partita diligente ma in difesa. Il castello veronese crolla all’ultimo minuto del primo tempo: fallo di Ngonge su Diaz, è rigore. Dal dischetto Giroud fa 1-0. Nella ripresa, quando tutto sembrava perduto, Faraoni trova il gol del pareggio che vorrebbe dire spareggio. Ma a cinque dalla fine una grande azione di Leao riporta avanti il Milan. Nel finale, in contropiede, altro gol del portoghese che sigla il 3-1. Il Verona si giocherà tutto allo spareggio.

