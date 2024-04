Pagelle Milan-Inter 1-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Inter 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Francesco Acerbi sblocca la stracittadina del Meazza, in cui i nerazzurri in caso di vittoria conquistano anche il ventesimo scudetto e dunque la seconda stella, i rossoneri non ci stanno e provano a reagire, nella ripresa il raddoppio di Thuram fa calare subito il sipario e la reazione del Diavolo è sterile e i continui errori sottolineati dai fischi dei tifosi estremamente delusi. Nel finale, però, il colpo di testa di Tomori dimezza lo svantaggio e accende gli ultimissimi minuti. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Calabria 4, Gabbia 6, Tomori 6.5; Musah 6 (32’st Okafor sv), Adli 5.5 (23’st Bennacer 6), Reijnders 5 (7’st Giroud 6), Loftus-Cheek 5 (23’st Chukwueze 6.5), Hernandez 5; Pulisic 5, Leao 5.5. In panchina: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Pobega, Jovic. Allenatore: Pioli 5.5

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 7, Acerbi 7, Bastoni 6.5 (43’st De Vrij sv); Darmian 6.5 (39’st Dumfries 4), Barella 7 (32’st Frattesi sv), Calhanoglu 7 (39’st Asllani sv), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7 (33’st Carlos Augusto sv); Martinez 5.5, Thuram 7.5. In panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Buchanan, Klaassen, Sanchez, Arnautovic, Sensi. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 18’pt Acerbi, 4’st Thuram, 35’st Tomori.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Espulsi: al 48’st Hernandez e Dumfries, al 49’st Calabria. Ammoniti: Barella, Martinez, Hernandez, Gabbia, Tomori, Inzaghi (all). Angoli 4-3 per il Milan. Recupero: 1′ pt, 5’+3′ st.