Reijnders sblocca il risultato, poi nel recupero ci pensa De Vrij a trovare il meritato pareggio con cui si conclude il Derby della Madonnina. I rossoneri vanno a pochi minuti dal terzo successo consecutivo nella stracittadina, ma i nerazzurri di Inzaghi, sfortunati a colpire anche tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries, non mollano e vengono premiati nel corso del novantatreesimo minuto di gioco. Milan che va quota 35 punti in classifica in ottava posizione, mentree l’Inter rallenta e ora il Napoli questa sera contro la Roma ha una ghiotta chane di portarsi +5 su Lautaro e compagni.

LE PAGELLE DI MILAN-INTER

MILAN

Maignan, voto 6.5 Due grandi parate, impossibile per lui far qualcosa in occasione del gol beffa.

Walker, voto 6.5 Prestazione di carattere, sembra milanista da tempo. Utile per un modulo in cui uno dei due terzini è chiamato a stringere.

Tomori, voto 7 A tratti insuperabile, lui che è stato messo in discussione e sembrava dover lasciare il Milan sfodera una delle migliori prestazioni della sua storia rossonera.

Pavlović, voto 6.5 Tanti ottimi interventi, Thuram non trova spunti particolari perché lo contiene bene.

Theo Hernández, voto 6.5 Un grandissimo intervento difensivo nel cuore del secondo tempo, poi tanta fase offensiva.

Musah, voto 5.5 Forse un po’ troppo scolastico in entrambe le posizioni nelle quali viene schierato, pur sempre prezioso.

Bennacer, voto 5.5 Non entusiasmante il suo primo tempo, manca ancora di brillantezza e questo comporta qualche difficoltà ulteriore con le solite geometrie. (dal 1′ st Jimenez, voto 5 E’ suo l’errore sul gol subito: non riesce ad allontanare bene la palla e così la difesa del Milan deve gestire una nuova ondata nerazzurra senza essere pronta a farlo)

Reijnders, voto 7 Non smette di segnare: è già il settimo in questo campionato, per sua sfortuna non vale la vittoria. E’ sempre il più pericoloso e i palloni più qualitativi passano dai suoi piedi.

Pulisic, voto 6 Ha fatto di meglio: si prende spesso la responsabilità di saltare l’uomo, ma alla fine è ben contenuto.

Abraham, voto 5.5 In balia dei centrali nerazzurri, tocca pochi palloni seppur muovendosi molto. Se vuole mantenere la titolarità serve altro.

Leão, voto 6.5 Intraprendente ma talvolta un po’ egoista, in ogni caso dal suo tiro respinto da Sommer nasce il gol di Reijnders. Nel secondo tempo alla distanza sparisce un po’ dal campo.

Allenatore: Conceição, voto 6. Il Milan si abbassa troppo presto e nel finale la squadra non riparte più: forse tenere dentro uno tra Pulisic e Leao sarebbe stata una mossa azzeccata.

INTER

Sommer, voto 6 Non può nulla sul gol, respinge bene il tiro di Leao e poi il tap-in è imparabile. Nella ripresa non deve parare granché.

Pavard, voto 7 Nel primo tempo due interventi clamorosi, è tornato alla grande dopo l’infortunio.

De Vrij, voto 7 Il gol che evita un ko pesante è suo e questo gli consente di rifarsi di qualche piccola disattenzione.

Bastoni, voto 6 Prende un cartellino evitabile, si propone sempre in fase offensiva ma non è il solito Bastoni.

Dumfries, voto 6.5 Un legno gli evita di segnare il quarto gol consecutivo, per il resto solita spinta ma contro Theo è dura.

Barella, voto 6 Non particolarmente brillante fino al jolly in cui nel finale

Çalhanoğlu, voto 6 Un po’ in ombra sul pressing del Milan, non si fa notare particolarmente.

Mkhitaryan, voto 6 Si limita troppo spesso al compitino e riceve palla soltanto quando è marcato stretto.

Dimarco, voto 6 Primo tempo di spinta e con un gol annullato, poi nella ripresa

Thuram, voto 6 – Sempre pericoloso, tra un palo colpito nel primo tempo e l’azione per cui Inzaghi reclama un calcio di rigore.

Lautaro 6 – Due gol in questo derby li ha fatti ma purtroppo per lui irregolari. Come movimenti e presenza in area avversaria si conferma un pericolo costante per la difesa del Milan, ma gli è mancato un pizzico di fortuna o un guizzo decisivo.

Lautaro Martínez, voto 5.5 – Due gol annullato, è un pericolo costante questa sera gli è mancato qualcosa.

Allenatore: Inzaghi, voto 5.5 – De Vrij nel finale gli evita la terza sconfitta consecutiva in un Derby.

ARBITRO

Chiffi di Padova, voto 6.5

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Walker 6, Tomori 7, Pavlovic 6.5, Hernandez 6.5; Musah 6.5 (33′ st Terracciano sv), Bennacer 6 (1′ st Jimenez 5.5); Pulisic 6 (40′ st Chukwueze sv), Reijnders 7, Leao 6 (40′ st Gabbia sv); Abraham 6 (33′ st Camarda sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Jovic, Okafor, Zeroli, Thiaw, Bartesaghi. Allenatore: Conceicao 6.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7 (18′ st Bisseck 6.5), De Vrij 7, Bastoni 6 (18′ st Carlos Augusto 6); Dumfries 6.5, Barella 6, Calhanoglu 6 (18′ st Zielinski 6), Mkhitaryan 6 (31′ st Frattesi 6), Dimarco 6 (31′ st Zalewski 6.5); Thuram 6, L. Martinez 5.5. In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5

RETI: 45′ pt Reijnders; 48′ st De Vrij.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori: 80.000 circa. Ammoniti: Bastoni, Dumfries. Angoli: 11-8 per l’Inter. Recupero: 1′; 5′.