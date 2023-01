Pagelle Milan-Inter 0-3: voti e tabellino Supercoppa Italiana 2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Inter, match valevole per la Supercoppa italiana 2023. A Riad, in Arabia Saudita, i nerazzurri giocano e vincono nettamente: al decimo minuto di gioco il punteggio si sblocca grazie ad una grande azione nerazzurra con Federico Dimarco che finalizza con un piattone perfetto. Undici minuti più tardi è già 2-0 con Dzeko che smarca Tonali alla grande e batte Tatarusanu con il destro. Il Milan prova a reagire ad inizio secondo tempo, ma oltre a qualche tiro da fuori non riesce ad impensierire Onana. A chiudere a tripla mandata il match ci pensa Lautaro Martinez con un gol magistrale, esterno destro e 0-3. Quarta Supercoppa per Inzaghi, terzo titolo in nerazzurro per lui.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 5 ( 35′ st Dest sv), Kjaer 4.5 (20′ st Kalulu 6), Tomori 4.5, Theo Hernandez 5.5; Tonali 5, Bennacer 5.5; Messias 5.5 (20′ st Origi 5.5), Brahim Diaz 5.5 (20′ st De Ketelaere 6), Leao 5.5, Giroud 5 ( 35′ st Rebic sv). In panchina: Vasquez, Mirante, Bozzolan, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Adli, Salamaekers, Pobega, Thiaw . Allenatore: Pioli 5

INTER (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5 (40′ st De Vrij sv); Darmian 6.5, Barella 7 (26′ st Gagliardini 6), Calhanoglu 6.5 (40′ st Asllani sv), Mkhitaryan 6, Dimarco 7 (18′ st Gosens 6); Dzeko 8 (26′ st Correa 6), Lautaro 7.5. In panchina: Cordaz, Handanovic, Brazao, Zanotti, De Vrij, Carboni, Lukaku, D’Ambrosio, Dumfries, Bellanova, Allenatore: Inzaghi 7

ARBITRO: Maresca di Napoli 6

RETE: 10′ pt Dimarco, 21′ pt Dzeko, 32’st Lautaro Martinez

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, spettatori 52.000 circa.

Ammoniti Theo Hernandez, Tonali, Barella, Calhanoglu, Lautaro.

Angoli: 5-6

Recupero: 4′ pt, 6′ st.