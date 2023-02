Pagelle Milan-Atalanta 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio San Siro partita equilibrata con tanti scontri e tanta intensità, ma i rossoneri giocano meglio e creano occasioni: Theo Hernandez spacca in due la partita con un tiro a volo fantastico che prende il palo e poi la palla sbatte sulla schiena di Musso ed entra in porta. Tante le occasioni per chiudere la partita: prima Leao e poi Messias si divorano letteralmente il gol del raddoppio. Gol che però arriva nel finale, proprio grazie a Messias che con il tocco sotto batte Musso in uscita. Seconda sconfitta di fila per Gasperini che vede allontanarsi la zona Champions League. Pioli invece raggiunge l’Inter a quota 47 punti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (3-4-3): Maignan 6; Kalulu 7, Tomori 6.5, Thiaw 7; Messias 7 (44′ st Saelemaekers sv), Krunic 7, Tonali 6.5, Hernandez 7.5; Diaz 6.5 (29′ st De Ketelaere sv), Giroud 7 (29′ st Ibrahimovic sv), Leao 7 (43′ st Rebic sv) In panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, Origi. Allenatore: Pioli 7.

ATALANTA (3-5-2): Musso 5.5; Toloi 5, Djimsiti 5.5, Scalvini 5.5 (39′ st Palomino sv); Zappacosta 5 (39′ st Ruggeri sv), Emerson 5 (18′ st Boga 6), Koopmeiners 5.5 (39′ st Vorlicky sv), De Roon 6, Maehle 5.5; Hojlund 6, Lookman 5 (24′ st Muriel 6). In panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Soppy, Muhameti, Chiwisa. Allenatore: Gasperini 5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETI: 26′ pt autogol Musso; 41′ st Messias.

NOTE: serata piovosa, campo in condizioni non ottimali.

Ammoniti: Toloi, Leao, Gasperini, Thiaw, Krunic.

Angoli: 4-3.

Recupero: 1′; 4′.