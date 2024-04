Pagelle Lecce-Roma 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lecce-Roma 0-0, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024.

Nella prima frazione di gioco è la squadra di Gotti ad avere più occasioni. In particolare, Piccoli ha quattro palloni utili per sbloccare il risultato: l’ex Atalanta ci prova due volte da fuori area, poi con un sinistro da posizione centrale e infine con un destro fuori misura da zona defilata dopo un duello con Ndicka. La Roma è pericolosa nel recupero della prima frazione di gioco. Al 44′ Zalewski non ribadisce in rete un pallone servito dall’altro lato da Baldanzi, mentre due minuti dopo Angelino scheggia il palo sugli sviluppi di uno schema su punizione dal limite. Nella ripresa i ritmi si alzano ulteriormente. La Roma chiede un rigore per un contatto tra Falcone e Zalewski, ma rischia grosso su un contropiede che Dorgu chiude male con un sinistro impreciso. Poi anche gli ospiti sfiorano il gol con Aouar che però si fa ipnotizzare da Falcone a botta sicura. L’ultima chance è per Oudin, con un gran tiro da fuori area, ma ci si mette anche la traversa. Un punto a testa per Gotti e De Rossi.

Lecce (4-4-2): Falcone 7; Gendrey 6.5, Pongracic 7, Baschirotto 7, Gallo 7; Almqvist 5.5 (61′ Banda 6), Blin 6, Ramadani 6, Dorgu 5 (72′ Oudin sv); Krstovic 6, Piccoli 5.5 (62′ Sansone 6)

In panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Venuti, Gonzalez, Berisha, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba.

Allenatore: Gotti 6.5

Roma (4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 5 (84′ Celik sv), Mancini 6, Ndicka 5 (1′ st Huijsen 6), Angelino 6; Cristante 6, Paredes 6, Bove 5.5 (64′ Aouar 5.5); Baldanzi 6.5 (84′ Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5.5 (64′ El Shaarawy 6)

In panchina: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Sanches, Pisilli, Joao Gabriel.

Allenatore: De Rossi 5.5

ARBITRO: Marcenaro di Genova 5.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ndicka, Piccoli, Ramadani, Cristante. Angoli: 8-4. Recupero: 2′ pt, 5′ st.