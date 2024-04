Pagelle Lecce-Monza 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Lecce-Monza, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare partita equilibrata con i padroni di casa che nel corso della prima frazione di gioco vanno vicini in un paio di occasioni al gol del vantaggio. I ragazzi di Raffaele Palladino però addormentano bene il match con il possesso palla e in qualche occasione si fanno vedere anche dalle parti di Falcone. Nella ripresa Krstovic è l’uomo più pericoloso sfiorando in un paio di occasioni il gol del vantaggio. Nel finale anche Colpani ha l’occasione dei tre punti, ma il suo tiro finisce largo. Nel finale però succede tutto e il contrario di tutto: al minuto novantadue ci pensa Nikola Krstovic a far impazzire di gioia il pubblico leccese, una fiammata e un tiro potentissimo. Ma al 96′ fallo di mano e calcio di rigore per il Monza, Pessina fa 1-1. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI

LECCE (4-4-2): Falcone 6; Gendrey 6.5 (37’st Venuti 5), Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5; Oudin 6 (37’st Pierotti 6.5), Blin 6, Rafia 6.5 (16′ st Gonzalez 6), Dorgu 6 (23′ st Almqvist 6); Krstovic 7.5, Piccoli 5.5 (15′ st Sansone 5.5). In panchina: Brancolini, Smooja, Borbei, Berisha, Touba. Allenatore: Gotti 6.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 6, Izzo 6.5 (36’st D’Ambrosio 5.5), Pablo Marí 7, Kyriakopoulos 6; Akpa Akpro 5.5 (24’st Gagliardini 6), Bondo 6.5; V. Carboni 5.5 (14’st Colpani 6), Pessina 7, Zerbin 5 (24′ st Maldini 6); Colombo 5.5 (13’st Djuric 5.5). In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Caprari, De Almeida, Ferraris, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Santoro di Messina 6.

RETI: 48’st Krstovic, 51’st Pessina (rig).

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Colombo, Oudin, Izzo, Krstovic, Gagliardini.

Angoli 5-0 per il Monza.

Recupero: 1′; 8′.