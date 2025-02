Finisce 0-0 tra Lecce e Bologna nel match della 24esima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 38 punti in classifica, agganciando il Milan, mentre i giallorossi di Marco Giampaolo si portano a quota 24, a +4 dal Parma terzultimo. Sesto pareggio stagionale al ‘Via del Mare’ per il Lecce, che non ha trovato il gol in casa nelle ultime tre gare interne.

LECCE

Falcone 6.5

Guida bene il reparto. Chiude Dallinga nel finale

Guilbert 6.5

Non sbaglia neanche una lettura difensiva

Jean 6

Pulito nei disimpegni contro un avversario scomodo come Castro

Baschirotto 6

Chiude bene quel che c’è da chiudere

Gallo 5.5

Qualche palla persa sanguinosa macchia la sua prestazione

Helgason 6.5

Anche lui al 18′ ha la palla sui piedi che può valere l’1-0. Ma anche lui, come i suoi colleghi, viene fermato da Skorupski. Dopo Parma, offre comunque altri segnali di crescita in mezzo al campo (80′ Berisha sv)

Ramadani 6

Il centrocampo del Lecce stasera funziona e anche lui non sfigura (70′ Pierret sv)

Coulibaly 6.5

Rompe tante linee di passaggio.

Tete Morente 5.5

Al 1′ sbaglia un gol che sembrava fatto. Un errore che pesa sul giudizio (70′ Karlsson 6.5 Coinvolto nelle manovre, entra bene in partita)

Krstovic 7

Nelle ultime quattro partite di campionato, ha partecipato a cinque gol (tre reti, due assist). Stasera gli manca il guizzo vincente e non è un dettaglio, ma il lavoro fatto è da centravanti di livello alto: lega i reparti, vince i duelli, conquista falli, fa sponda. La sensazione è che abbia un potenziale ancora enorme da esprimere

Pierotti 5.5

Luci e ombre. Fa tutto bene nella prima azione pericolosa: scatta sulla destra, alza la testa e serve un assist perfetto per Morente. Il compagno però non è lucido, come non lo è lui al 18′ quando a tu per tu con Skorupski si fa ipnotizzare dal polacco. Al 51′ dosa male un assist per Krstovic. (89′ Ndri sv)

BOLOGNA

Skorupski 7.5

Una partita da incorniciare. Un doppio intervento da top player nel primo tempo permette al Bologna di rimanere sullo 0-0. Preciso nell’ordinaria amministrazione nella ripresa

De Silvestri 6.5

I pericoli arrivano dal lato opposto, lui fa buona guardia. Fermato da un problema al ginocchio destro (56′ Holm 6 Non sbaglia nulla)

Casale 6

Più pulito del compagno di reparto. Anche tecnicamente se la cava bene nell’impostazione

Lucumì 5

Sbaglia e rischia tanto, sia nel primo tempo sia nella ripresa

Lykogiannis 4.5

Nel primo tempo la combina grossa in due occasioni: dopo un minuto il suo mancato colpo di testa spiana un’autostrada a Pierotti. Al 18′ invece regala direttamente palla all’esterno (83′ Miranda sv)

Pobega 6.5

Il salvataggio su Morente dopo un minuto vale come un gol e permette al Bologna di non dover percorrere un cammino in salita

Freuler 6

Rischia qualcosa con un intervento pericoloso su Krstovic. Tosto e incisivo nei duelli come al solito (83′ Moro sv)

Ndoye 6

Si accende poche volte, ma quando lo fa il Bologna arriva in porta. Oggi è poco continuo

Fabbian 5.5

Trova qualche difficoltà nell’interpretazione della sua posizione (76′ Dallinga sv La bandierina dell’assistente cancella la sua esultanza)

Domìnguez 5.5

Una serata no dopo tre partite di altissimo livello (56′ Cambiaghi 5.5 Non è ancora brillante. Serve tempo)

Castro 5.5

Fa fatica, ma può accendersi in ogni momento. Anche per questo Italiano lo lascia in campo fino all’ultimo affiancandogli Dallinga. La scintilla però non c’è