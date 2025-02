Larissa Iapichino brilla a Padova, vincendo con un salto da 6.86. Si tratta del miglior esordio in carriera per la vice campionessa europea del lungo. Al Palaindoor veneto, l’atleta delle Fiamme Oro si impone con decisione sulle avversarie, trovando la miglior prestazione nell’ultimo salto. Sul podio alle spalle di Iapichino, c’è Sofia Borello, che ottiene la medaglia di bronzo con un 6.43. Infine, conclude la top tre Elisa Naldi, autrice di un salto da 6.34. Veronica Crida chiude la prova in quarta piazza con un 6.17, mentre Stella Agostini completa la top cinque in 6.02.

La prova padovana proietta Iapichino al terzo posto nelle liste mondiali di quest’anno, a soli undici centimetri dal proprio personale. L’azzurra cresce nel corso della gara, trovando le misure dopo un nullo in avvio. Iapichino firma un 6.69, poi un 6.68, per poi incrementare il proprio risultato nei salti successivi. “Molto felice di essere ritornata a gareggiare, perché non era solo un esordio, ma anche la prima volta della nuova rincorsa da 17 passi con partenza da ferma. Ho dovuto trovare le misure e sono davvero contenta di questo debutto. Mi sento fiduciosa e non vedo l’ora di gareggiare agli Assoluti di Ancona del 22 e 23 febbraio”, dichiara la vice campionessa continentale.

SALTO IN LUNGO FEMMINILE – I RISULTATI

6 IAPICHINO Larissa 2002 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 6.86 2 BORELLO Sofia 2001 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 6.43 7 NALDI Elisa 1998 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.34 4 CRIDA Veronica 2001 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 6.17 1 AGOSTINI Stella 2005 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 6.02 57 MENZ Anna 2000 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5.91 8 ZANON Veronica 2001 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA

ALICE MURARO PROTAGONISTA NEI 60HS

Alice Muraro, azzurra dei 400 ostacoli in gara a Parigi 2024, si migliora nei 60hs di Padova. L’atleta dell’Aeronautica ottiene un 8.05 che supera il suo personale di otto centesimi. Muraro accede alla top 10 nazionale di sempre, dopo aver già abbassato il crono in batteria a 8.09, togliendo quattro centesimi all’8.13 dello scorso anno. L’azzurra si avvicina all’8.00, tempo richiesto per l’iscrizione agli Europei indoor di Apeldoorn.