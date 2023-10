Pagelle Lazio-Atalanta 3-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lazio-Atalanta 3-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico emozioni a non finire nel primo tempo, dove l’autogol di De Ketelaere e il gol di Castellanos portano sul doppio vantaggio i biancocelesti, ma con la rete di Ederson a riaprire tutto per i nerazzurri. Nella ripresa Kolasinac trova il pareggio ma nel finale ecco che Vecino firma il gol vittoria. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Guendouzi 6.5 (19′ st Kamada 6), Rovella 6 (32′ st Cataldi sv), Luis Alberto 6.5 (11′ st Vecino 7); Felipe Anderson 6 (32′ st Isaksen sv), Castellanos 7.5, Zaccagni 6 (11′ st Pedro 6.5).

In panchina: Sepe, Mandas, Patric, Pellegrini, Gila, Lazzari, Basic.

Allenatore: Sarri 7.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Djimsiti 5.5, Scalvini 5.5, Kolasinac 7; Zappacosta 5.5 (36′ st Bakker sv), de Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 6.5 (36′ st Holm sv); Pasalic 5.5 (1′ st Koopmeiners 6.5); De Ketelaere 5.5 (25′ st Muriel 6), Scamacca 5.5 (15′ st Lookman 6.5).

In panchina: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 5′ pt De Ketelaere (aut.), 11′ pt Castellanos, 33′ pt Ederson, 18′ st Kolasinac, 38′ st Vecino.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Espulso al 41′ st Sarri per proteste. Ammoniti: Ruggeri, Vecino. Angoli: 4-6. Recupero: 3′ pt; 5′ st.