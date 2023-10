Pagelle Frosinone-Verona 2-1: voti e tabellino, Serie A 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Frosinone-Verona, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, in cui i padroni di casa guidati da Eusebio Di Francesco si sono imposti sulla formazione ospite di Marco Baroni mediante il punteggio di 2-1, grazie alle reti messe a referto da Reinier e Matias Soulé; inutile il gol nel finale di Milan Djuric. In virtù di questo risultato i ciociari salgono all’ottavo posto in classifica con 12 punti, mentre gli scaligeri restano a quota 8.

GLI HIGHLIGHTS

Primo tempo molto equilibrato, in cui però i padroni di casa prendono il sopravvento nel finale colpendo due pali, prima con Soulé e poi con Cheddira. Su quest’ultimo episodio arriva il gol del vantaggio dei ciociari grazie al tap-in di Reinier. Nella ripresa Baroni prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni e ad avere le migliori occasioni per il pareggio è Ngonge, ma il Frosinone sfiora il raddoppio con il terzo palo di giornata colpito da Soulé, il secondo personale. L’appuntamento con il gol per l’ex Juventus, però, è soltanto rimandato poiché al 66′ firma il 2-0 con un bel colpo di testa su assist di Marchizza. In pieno recupero segna Milan Djuric, ma non basta per la rimonta dell’Hellas.

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Oyono 6, Okoli 6, Monterisi 6.5, Marchizza 6.5; Garritano 6 (31′ st Brescianini 6), Barrenechea 6.5 (38′ st Bourabia sv), Mazzitelli 6 45′ st Lirola sv); Soule 7.5 (45′ st Ibrahimovic sv), Cheddira 6, Reinier 7 (31′ st Romagnoli 6).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco 6.5.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 5.5, Coppola 5.5 (15′ st Faraoni 6), Amione 5; Terracciano 5.5, Folorunsho 6, Duda 6 (15′ st Serdar 6), Lazovic 5.5 (38′ st Tchatchoua sv); Suslov 5.5, Saponara 5 (15′ st Djuric 7); Ngonge 6.

A disposizione: Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Hongla, Charlys, , Calabrese, Mboula, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni 5.5.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6.

RETI: 46′ pt Reinier, 21′ st Soulé, 49′ st Djuric.

AMMONIZIONI: Coppola, Okoli, Duda, Amione, Suslov.

ANGOLI: 2-4.

RECUPERO: 3′, 7′.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.