Serie A1 2022/2023 basket: il cuore del Napoli non basta. Passa il Brescia per 69-72

Il Brescia vince contro il Napoli, ma con tantissima sofferenza. Dopo una partita molto equilibrata, comunque controllata da parte di Andrea Della Valle e compagni sempre in vantaggio il finale stava per dare una conclusione a sorpresa. Napoli, infatti, stava per compiere una vera e propria impresa. I partenopei arrivano fino al 69-70 a pochi secondi dal termine grazie ad una prestazione altisonante di Wimbush. Alla fine però Brescia legittima il vantaggio che si era guadagnato nell’arco degli altri tempi e vince la partita.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo tutto sommato equilibrato quello fra Napoli e Brescia che rispecchia anche i valori sulla carta pari delle due squadre in campo. Partono forti gli ospiti con Della Valle, Odiase e Coupain i quali, siglando i primi canestri del match portano Brescia quasi sul più dieci: dopo 8 minuti trascorsi nel primo quarto il Brescia, infatti, è avanti sul 9-17, facendo presagire una fuga lombarda. Il Napoli però non ci sta ed al tramonto del primo quarto Dellosto e Young con una tripla a testa riportano i partenopei a contatto, chiudendo i primi dieci minuti sul 16-19. Il secondo quarto si muove sullo stesso canovaccio del primo: Brescia sempre in vantaggio e che tenta la fuga, Napoli che insegue punto a punto. Young inizia il secondo come aveva finito il primo di quarto portando in perfetta parità la contesa sul 19-19. Sempre dalle mani di Young c’è il primo vantaggio dei padroni di casa grazie ad una sua tripla. Brescia però non ci sta e va di nuovo in vantaggio, grazie al solito Della Valle e con una bella tripla di Akele. Sempre sul finale però Young rimette il Napoli in stretta carreggiata siglando il 30-34 e, dopo un due su due dalla lunetta di Della Valle, Wimbush con un buon tiro in sospensione che si insacca fa chiudere il primo tempo sul 32-36.

SECONDO TEMPO

E’ difatti il terzo quarto quello decisivo che decide il match. Infatti, l’approccio mostrato da Brescia è quello della squadra che vuole blindare la partita ed uscire da Napoli col bottino pieno. E lo fa con un super Andrea Della Valle che si dimostra ancora specialista delle triple. Due quelle messe nel terzo quarto. Con Della Valle si dimostra pronto ad entrare in campo per dare una mano anche Odiase che realizza 4 punti fondamentali per la fuga di Brescia nel terzo tempo che si conclude sul più 7 per i lombardi. Nel quarto quarto il canovaccio è lo stesso con Petrucelli ed Odiase che confezionano il più 13. Della Valle sembra poi mettere la ciliegina sulla torta ad un vantaggio che arriva anche sul più 12. Poi dopo però si scatena Wimbush che traina il Napoli con un paio di importanti triple e con tiri dalla lunetta che non fallisce che ci proiettano ad un finale incandescente. Si arriva a 39 secondi, infatti, sul meno uno da parti di Napoli (69-70). Non basta però, in quanto per mettere la firma di Brescia sulla partita a 4 secondi ci pensa Cournooh che chiude la partita sul 69-72.