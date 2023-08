Pagelle Inter-Monza 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Monza, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. A San Siro grande partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie a Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro concretizza da attaccante vero l’assist preciso di Dumfries. Il Monza ci prova, ma ha poco peso davanti e allora è l’Inter a sfiorare il gol del 2-0 con un paio di conclusioni di Dimarco. Calhanoglu salva un gol con un salvataggio in scivolata quasi miracoloso, la rete del 2-0 arriva ancora con Lautaro Martinez: Arnautovic si mette in proprio e con il sinistro regala un assist che è solo da spedire dentro la porta, ci pensa il capitano nerazzurro. Due gol e tre punti: l’Inter comincia con il piede giusto.

I VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6 (39’st Bisseck sv), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6.5 (22’st Cuadrado 6), Barella 6, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (22’st Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (22’st Arnautovic 6.5), Lautaro Martinez 7.5 (35’st Frattesi sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Correa, Asllani, Stabile, A. Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.5

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 5.5 (25’st Pedro Pereira 6), Pablo Mari 5.5, Caldirola 6; Ciurria 5.5, Gagliardini 6 (25’st Machin 6), Pessina 5.5, Kyriakoupoulos 6 (41’st V.Carboni sv); Colpani 6 (15’st Birindelli 6), Caprari 5.5; Maric 5 (15’st Dany Mota 5.5). In panchina: Sorrentino, Gori, F.Carboni, Petagna, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Vignato. Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6

RETI: 8’pt e 31’st Lautaro Martinez.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 72.509.

Ammoniti: Lautaro Martinez, Caldirola.

Angoli: 8-3.

Recupero: 3’pt, 6’st