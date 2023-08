Pagelle Cremonese-Catanzaro 0-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024

La partita tra Cremonese e Catanzaro è finita 0-0. Si apre con un mesto pareggio il campionato di Serie B per queste due squadre, che non hanno trovato modo di sbloccare la partita negli oltre novanta minuti di gioco. Gli unici sprazzi sono stati firmati da Afena-Gyan, Iemmello e Vasquez, che però non hanno mai trovato la porta. C’è ancora bisogno di grande lavoro per tutte e due le panchine, che dovranno impostare la prossima partita nel migliore dei modi per rifarsi. Di seguito il tabellino e le pagelle:

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr 7; Sernicola 6+, Bianchetti 6, Ravanelli 6, Quagliata 6; Abrego 6+ (83′ Ciofani sv), Bertolacci 5.5(71′ Castagnetti sv); Zanimacchia 6- (83′ Buonaiuto sv), Vazquez 6-, Afena-Gyan 7-; Tsadjout 5/6 (78′ Pickel sv).

A disp.: Saro, Jungdal, Aiwu, Sekulov, Collocolo, Ghiglione, Lochoshvili, Milanese.

All.: Davide Ballardini 6-

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6+; Situm 6, Scognamillo 6-, Brighenti 6, Veroli 6+(78′ Pontisso sv); Oliveri 6 (66′ Katseri 6), Ghion 6/7 (78′ Brignola sv), Verna 6.5, Vandeputte 6+; Biasci 6.5 (66′ Donnarumma 6-), Iemmello 6.5 (87′ Sounas sv).

A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Curcio, Pompetti, Belpanno.

All.: Vincenzo Vivarini 6+

ARBITRO: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto 7.5

NOTE: Serata serena a Cremona, si registrano circa 32° C. Terreno in buone condizioni.

AMMONITI: Vandeputte (CA), Quagliata (CR), Bertolacci (CR), Afena-Gyan (CR)

ESPULSI: –

ANGOLI: 4-1

RECUPERI: 3′ ; 5′