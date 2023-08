Doppio Lautaro e l’Inter va: Monza battuto 2-0 a San Siro

L’Inter si affida al suo bomber per dimenticare il caso Lukaku e iniziare il campionato con i tre punti. A San Siro Lautaro Martinez sigla la doppietta che vale il 2-0 contro il Monza e risponde a Victor Osimhen, autore di due gol al Frosinone. L’argentino, capitano nerazzurro, colpisce dopo otto minuti: Barella avvia l’azione, ma l’assist è di Dumfries e Lautaro da pochi passi non deve far altro che appoggiare in rete alle spalle di Di Gregorio. Il Monza, dopo la sconfitta a sorpresa in Coppa Italia contro la Reggiana, rimane solida, ma sembra aver perso quella spensieratezza nelle giocate. Senza Rovella e Sensi, manca fantasia e qualità. Gagliardini garantisce fisicità, ma i meccanismi in casa biancorossa sono ancora da oliare, anche se Caprari e Colpani rimangono i più vivaci. Al 48′ però il Monza sfiora l’1-1. Ciurria crossa dalla destra, Sommer respinge in tuffo e Calhanoglu è costretto agli straordinari in scivolata per salvare sul tiro a botta sicura di Kyriakopoulos.

Al 66′ l’Inter sfiora il 2-0. Merito di Dimarco che avanza palla al piede e lascia partire un missile che sibila a lato non di molto dall’incrocio dei pali. Un minuto dopo scatta il turno dell’ex Carlos Augusto e dell’altro nuovo acquisto, Arnautovic che prende il posto di un Thuram che sembra aver ancora bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Inzaghi. Al 76′ arriva il raddoppio. L’ex Bologna in area effettua un cross rasoterra che ha come destinatario il solito Lautaro, autore del 2-0 in spaccata. Nel finale anche Carlos Augusto sfiora il 3-0, ma il laterale per un eccesso di generosità tenta l’assist piuttosto che il tiro e l’azione sfuma. L’Inter per l’undicesimo campionato di fila rimane imbattuta alla prima partita casalinga stagionale. Il Monza, terza squadra per punti in trasferta nel 2023 in Italia, inizia la sua Serie A con una sconfitta esterna.