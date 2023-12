Pagelle Inter-Lecce 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Lecce, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo di grande spinta per i ragazzi di Simone Inzaghi che creano due palle gol clamorose con Arnautovic, ma prima Falcone e poi l’imprecisione dell’attaccante austriaco fanno sì che il punteggio resti sullo 0-0. Poi entra in scena Bisseck: prima prende la traversa con una girata volante, poi con un colpo di testa all’indietro batte Falcone e fa 1-0. Il Lecce reagisce nella ripresa e nella fase centrale impensierisce e non poco la difesa nerazzurra con anche un paio di parate di Sommer. La giocata che chiude la partita la fa Arnautovic: grande colpo di tacco che libera Barella, il centrocampista nerazzurro, a tu per tu con Falcone, fa 2-0. Nel finale viene espulso Banda per proteste e i nerazzurri vanno vicini più volte al 3-0. Inzaghi passa il Natale da capolista, +4 sulla Juventus.

LE PAGELLE E I VOTI

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 7, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 7 (43’st Frattesi sv), Calhanoglu 6.5 (30’st Asllani 6), Mkhitaryan 7 (43’st Klassen sv), Carlos Augusto 6 (39’st Pavard sv); Arnautovic 6.5, Thuram 6 (39’st Sanchez sv). In panchina: de Vrij, Stabile, Motta, Agoumé, Sensi, Sarr, Di Gennaro, Audero. Allenatore: Simone Inzaghi 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6.5 (41’st Venuti sv), Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Gallo 6; Ramadani 6, Gonzalez 5 (1’st Kaba 6), Oudin 6 (41’st Sansone sv); Strefezza 6 (19’st Rafia 6), Piccoli 5.5 (28’st Krstovic 6), Banda 4.5. In panchina: Smajlovic, Dorgu, Touba, Blin, Faticanti, Berisha, Listkowski, Brancolini, Samooja. Allenatore: D’Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi) 5.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 5.5.

RETI: 43’pt Bisseck, 33’st Barella.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in condizioni ottimali. Espulso al 38’st Banda per proteste.

Ammoniti: Gonzalez, Calhanoglu, Piccoli, S. Inzaghi (allenatore Inter), Pongracic.

Angoli: 16-2.

Recupero: 2′, 4′.