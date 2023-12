Pagelle Verona-Cagliari 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Verona-Cagliari 2-0, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Operazione sorpasso effettuata dai gialloblù che salgono a quota 14 punti e si tirano fuori dalla zona retrocessione. Una vittoria agevolata anche dal rosso di Makoumbou (il secondo in tre partite) al 52′, che ha complicato il compito degli uomini di Claudio Ranieri.

Nel primo tempo è l’Hellas a vincere il duello del possesso palla col 55%. Le occasioni più pericolose però sono tutte del Cagliari. Al 7′ Pavoletti libera al tiro Nandez che apre troppo il destro: largo. Al 14′ ancora Nandez pericoloso dopo una ripartenza condotta da Viola: il centrocampista tenta di beffare Montipò con un pallonetto ma non inquadra lo specchio. Al 27′ l’Hellas si affaccia dalle parti di Scuffet con Suslov, ma il portiere sardo è attento. Dieci minuti più tardi un fuorigioco cancella la rete del vantaggio di Goldaniga che aveva fatto esultare per pochi istanti Ranieri e il settore ospiti. Al 52′ la svolta del match. Makoumbou, già ammonito, interviene in ritardo su Duda e per Orsato ci sono gli estremi per il doppio giallo. Un minuto dopo il Verona colpisce: Ngonge si accentra dalla destra e piazza il sinistro nell’angolo basso. Nel finale Scuffet nega il gol prima a Djuric e poi a Mboula, ma all’89’ non può niente sul piazzato preciso del gigante bosniaco su assist del compagno spagnolo.

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Hien 6, Dawidowicz 6, Terracciano 5.5 (45′ Doig 6); Duda 6.5, Hongla 6, Suslov 6.5; Saponara 6 (68′ Lazovic 6), Ngonge 7 (77′ Mboula sv); Henry 5 (45′ Djuric 7)

In panchina: Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Cruz, Kallon, Magnani, Cabal, Charlys, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni 7

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6.5, Hatzidiakos 5 (77′ Azzi sv), Goldaniga 6 (86′ Lapadula sv), Dossena 6, Augello 6 (59′ Luvumbo 5.5), Makoumbou 4, Prati 6, Nandez 5.5, Viola 6 (59′ Sulemana 6), Oristanio 6 (77′ Zappa sv), Pavoletti 6.

In panchina: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Wieteska, Petagna, Obert, Dentello, Di Pardo

Allenatore: Claudio Ranieri 6

Arbitro: Daniele Orsato (sez. AIA di Schio)

RETI: 53′ Ngonge, 90′ Djuric.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 52′ Makoumbou espulso per doppio giallo.

Ammoniti: Duda, Viola, Suslov, Ngonge, Sulemana. Angoli: . Recupero: 1′ pt, 5′ st.