Pagelle Inter-Lecce 2-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Inter-Lecce 2-0, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. A San Siro i padroni di casa vincono facile e rialzano la testa in campionato grazie ai gol di Mkhitaryan che la sblocca nel primo tempo e di Lautaro Martinez che raddoppia nella ripresa, i salentini ordinati ma non riescono a incidere come vorrebbero e perdono ancora. Di seguito ecco le pagelle di Inter-Lecce.

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 6.5; Dumfries 7 (33′ st D’Ambrosio sv), Barella 6.5, Calhanoglu 7 (33′ st Gagliardini sv), Mkhitaryan 7.5 (26′ st Brozovic 6), Gosens 7 (46′ st Zanotti sv); Dzeko 6, Martinez 7 (26′ st Lukaku 6). In panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore: Inzaghi 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5, Tuia 6 (20′ st Romagnoli), Umtiti 5.5, Pezzella 5; Maleh 5 (12′ st Blin 5.5), Hjulmand 5.5, Gonzalez 5 (37′ st Helgason sv); Strefezza 5 (12′ st Oudin 5.5), Ceesay 5.5 (37′ st Banda sv), Di Francesco 5. In panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Gallo. Allenatore: Baroni 5.5

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6

RETI: 29′ pt Mkhitaryan; 8′ st Martinez.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in condizioni non ottimali. Nessun ammonito. Angoli: 6-4 per l’Inter. Recupero 3′; 3′.