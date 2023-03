Highlights e gol Virtus Entella-Fiorenzuola 3-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 15

Bellissimo successo della Virtus Entella sul Fiorenzuola: la seconda classificata si dimostra insaziabile e dilaga sugli emiliani, conquistando il trionfo per 3-1, vincendo per la nona volta nelle ultime undici giornate e restando a -7 dalla scatenata Reggiana, che ha battuto 3-o la Vis Pesaro. Decisiva, in questo caso, una super doppietta del goleador Luca Zamparo. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.