Pagelle Genoa-Verona 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Genoa-Verona 1-0, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo si combatte tantissimo al Ferraris in questa sfida che mette in palio tre punti di platino per la salvezza, nel finale la sblocca Dragusin, al primo gol in assoluto nel massimo campionato, e nella ripresa succede ben poco al di là di un palo colpito dall’Hellas. Lo scontro per allontanarsi dalla zona retrocessione va ai padroni di casa. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

GENOA (3-5-2): Martinez 7; Dragusin 7, Bani 6 (40′ pt De Winter 6.5), Vasquez 5.5; Sabelli 6.5, Frendrup 6, Badelj 6.5 (41′ st Thorsby sv), Strootman 6.5 (41′ st Malinovskyi sv), Haps 6.5 (41′ st Matturro sv); Gudmundsson 6, Ekuban 6 (7′ st Puscas 6). In panchina: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Hefti, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò 6.5; Amione 6 (25′ st Duda 6), Hien 6.5, Magnani 6.5; Terracciano 6.5, Folorunsho 5.5 (40′ st Saponara sv), Hongla 5, Doig 5 (17′ st Faraoni 6); Suslov 4.5 (17′ st Cruz 6), Bonazzoli 5 (1′ st Ngonge 6); Djuric 6. In panchina: Berardi, Perilli, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni 5

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5

RETE: 43′ pt Dragusin

NOTE: Spettatori 30.000. Ammoniti: Hien, Vasquez, Terracciano, Faraoni, Duda. Angoli: 6-7. Recupero: 3′ pt, 5′ st