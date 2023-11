Serie B 2023/2024: Venezia domina in casa e vince 2-1 contro il Catanzaro

Il Venezia ha la meglio in casa e batte 2-1 il Catanzaro. I veneziani si portano in vantaggio con Pohjanpalo su rigore al 25′, con Ghion che trova il pareggio al 39′. La terza e ultima rete della gara è firmata Johnsen al minuto 46′. Nessun gol della seconda metà di partita, che però regala colpi di scena con l’espulsione di Bjarkson a pochi minuti dal fischio finale. Al triplice fischio, il Venezia si aggiudica la vittoria mentre per il Catanzaro arriva la terza sconfitta consecutiva.

Sotto la pioggia battente di Venezia, i padroni di casa iniziano in modo aggressivo, dettando un ritmo di gioco serrato che dura per i primi minuti di partita. Catanzaro risponde ai numerosi attacchi veneziani, riuscendo a limitare gli avversari. La partita si sblocca al 25′, quando Fulignati esce avventatamente e colpisce Ellertsson, che cade a terra in area. E’ calcio di rigore per il Venezia! Dal dischetto, Pohjanpalo non sbaglia ed è 1-0. La rete subita risveglia il Catanzaro, che assedia la porta avversaria finché Ghion al 39′ non trova il pareggio con un’ottima azione. Per lui, è la prima rete in Serie B e gli ospiti festeggiano con la panchina. Il primo tempo però, regala ancora spettacolo, con Johnsen che riporta il Venezia in vantaggio al 46′. Inutile la parata di Fulignati, che sfiora la palla mentre questa entra tra i pali. Al duplice fischio, dunque, il punteggio è di 2-1. Nel secondo tempo, il Catanzaro si fa più aggressivo, mentre il Venezia si trova in difficoltà con diversi giocatori doloranti in campo. Le interruzioni sono molte e nonostante il pressing degli ospiti, non si vedono altre reti. Negli ultimi minuti, i veneziani si riaccendono e cercano di mettere in cassaforte il risultato con un’ulteriore rete, che però non arriva. L’ultimo colpo di scena arriva a due minuti dal finale, con Bjarkason che viene espulso dopo un’entrata aggressiva su Ghion. Dopo sette minuti di recupero e un estremo tentativo del Catanzaro di trovare il pareggio, il Venezia si aggiudica la vittoria. Gli ospiti, devono fare i conti con la terza sconfitta consecutiva, dopo aver perso già contro Como e Modena.