Pagelle Genoa-Empoli 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Genoa-Empoli, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Ferraris di Genova partita piacevole, con un buon ritmo e con i padroni di casa che sembrano poter controllare il gioco. Prima la clamorosa traversa di Messias poi la bordata vincente di Malinovskyi fa impazzire di gioia il pubblico genoano. L’Empoli nel momento difficile ha il merito di compattarsi e di rimanere in partita e poi nella ripresa, anche grazie ai cambi di Andreazzoli, cambia l’inerzia del match: Cancellieri entra e dopo un minuto trova il gol del pareggio. L’Empoli va anche vicino al gol dell’1-2. Nel finale però il Genoa, più con il cuore che con lucidità, si riversa davanti e crea un paio di situazioni pericolose. Alla fine è un punto per entrambe.

LE PAGELLE E I VOTI

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Dragusin 6, Vogliacco 5; Sabelli 5.5 (38′ st Puskas sv.), Frendrup 6, Badelj 6.5, Malinovskyi 7 (28′ st Fini 6), Vasquez 6 (27′ st Haps 6); Messias 6.5 (21′ st Kutlu 6), Retegui 5.5. In panchina: Leali, Sommariva, Thorsby, Martìn, Jagiello, Matturro, Hefti, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5

EMPOLI (4-3-3): Berisha 6; Bereszynski 6, Ismajli 5.5, Luperto 6.5, Cacace 5.5; Fazzini 5.5 (1′ st Kovalenko 6.5), Ranocchia 6 (21′ st Grassi 6), Maleh 6 (31′ st Marin 6); Cambiaghi 6, Caputo 6.5 (48′ st Shpendi sv.), Maldini 6 (21′ Cancellieri 7). In panchina: Persian, Caprile, Walukiewicz, Gyasi, Destro, Ebuehi, Bastoni. Allenatore: Andreazzoli 6.5

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6

RETE: 37′ pt Malinovskyi, 22′ st Cancellieri

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottima condizione, circa 30.000 spettatori presenti.

Ammoniti: Malinovskyi, Vogliacco, Badelj, Ranocchia.

Angoli: 5-3.

Recupero: 1′ pt, 4′ st