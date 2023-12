Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio e Cagliari, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Sarri deve ancora fare a meno di diversi infortunati, specialmente in difesa dove continuano a mancare sia Casale che Romagnoli. Out anche Zaccagni in avanti. Ranieri, invece, nelle ultime settimane ha ritrovato diversi uomini, tra cui Gianluca Lapadula, che deve ancora fare il suo esordio dal 1′ in questo campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 2 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-CAGLIARI

LAZIO: Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, L. Alberto; Pedro, Immobile, Isaksen.

CAGLIARI: Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Azzi; Viola; Lapadula, Petagna.