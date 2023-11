Pagelle Empoli-Sassuolo 3-4: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Sassuolo, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani succede tutto e il contrario di tutto: padroni di casa in vantaggio dopo soli tre minuti grazie al rigore trasformato da Caputo, ma i ragazzi di Dionisi reagiscono alla grande e con Pinamonti e Matheus Henrique ribaltano il risultato. L’Empoli però non ci sta e al 25′ pareggia con Fazzini. Nella ripresa Berardi fa 3-2 su rigore, ma Kovalenko nel finale acciuffa il 3-3. Tutto finito? Neanche per sogno: è ancora Berardi, stavolta con il destro, a fare 4-3.

EMPOLI (4-3-3): Berisha 5.5; Bereszynski 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 5.5, Cacace 5.5; Fazzini 6.5 (25′ st Kovalenko 7), Ranocchia 6 (25′ st Maldini 6), Maleh 6 (34′ st Gyasi 6.5); Cancellieri 6 (25′ st Grassi 6), Cambiaghi 6.5 (34′ st Destro sv); Caputo 6.5. In panchina: Caprile, Perisan, Walukiewicz, Guarino, Ebuehi, S. Bastoni, Marin, Shpendi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6.5, Erlic 6, Tressoldi 6, Viti 4.5 (8′ st Vina 6); Boloca 6.5, Matheus Henrique 7; Berardi 8 (51′ st Pedersen sv), Thorstvedt 6.5 (33′ st Bajrami 6), Laurienté 6 (33′ st Castillejo 6); Pinamonti 7 (33′ st Mulattieri 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Ferrari, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi 6.5

ARBITRO: Sozza di Seregno 5.5

RETI: 4′ pt Caputo (rig.), 11′ pt Pinamonti, 21′ pt M. Henrique, 30′ pt Fazzini, 21′ st Berardi su rig., 41′ st Kovalenko, 47′ st Berardi NOTE: Spettatori: 8000 circa.

Ammoniti: Fazzini, Maleh, Matheus Henrique, Grassi, Gyasi.

Angoli: 6-5.

Recupero: 1′ pt, 7′ st