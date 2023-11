Golf, Joburg Open 2023: trionfa il sudafricano Burmester, Laporta 47°

Il vincitore dello Joburg Open 2023 è Dean Burmester, ex top 100 che si è unito alla Superlega araba. Il golfista sudafricano trionfa con lo score di 68 62 68 64 (-18), ottenendo un prestigioso risultato su uno dei due circuiti principali che gli consentirà di riportarsi a ridosso della top 100. Alle sue spalle il connazionale Darren Fichardt, mentre completa il podio l’inglese Dan Bradbury. Tanta Sudafrica in top 10, con Jacques Kruijswijk e Zander Lombard quarti a -12, davanti a Nikhil Rama, quinto a -11. Per quanto riguarda i colori azzurri, infine, Francesco Laporta chiude 47°. grazie al -2 dell’ultima giornata che gli consente di risalire a -2. In calando invece Matteo Manassero, che paga un deludente +7 nel finale e chiude a +5.