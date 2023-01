F1: da lunedì in vendita i biglietti per i GP di Imola e Monza

Dal prossimo lunedì 30 gennaio, l’Automobile Club d’Italia avvierà la seconda fase di vendita dei biglietti per le due tappe italiane di F1 della stagione 2023. Il primo, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sesta gara del campionato e in programma dal 19 al 21 maggio presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il secondo, è invece ovviamente il Gran Premio d’Italia, giunto alla 94^ edizione, che si svolgerà dall’1 al 3 settembre all’Autodromo Nazionale Monza, come quindicesimo round.

Dopo la prevendita natalizia record, con 27mila biglietti venduti, l’ACI metterà ora a disposizione 150mila ticket, divisi tra 60 per Monza e 90 per Imola. I biglietti potranno essere acquistati sui siti web www.monzanet.it e www.autodromoimola.it, nonché sul sito web www.TicketOne.it che inizierà la vendita a partire dalle ore 12 del 30 gennaio 2023. Parallelamente, fino ad esaurimento, proseguirà la vendita dei biglietti riservati ai Soci ACI. Tutte le info su: www.monzanet.it e www.autodromoimola.it.