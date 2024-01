Serie A Femminile 2023/2024: Sassuolo e Sampdoria vincono in trasferta contro Inter e Como

Vittorie di misura in trasferta per Sassuolo e Sampdoria nella domenica che chiude il dodicesimo turno della Serie A femminile 2023/2024. Le neroverdi di Gianpiero Piovani centrano un importante successo in ottica salvezza sul campo dell’Inter. Decisivo il gol di Chiara Beccari al 27′ del primo tempo, con le nerazzurre che nonostante le occasione create non sono riuscite a segnare. Le blucerchiate hanno invece trionfato a Como grazie alla rete-flash di Eva Schatzer all’8′. Sabato invece la Roma ha travolto il Pomigliano 3-0 () consolidando il primo posto con 36 punti in classifica, dove la Juventus si conferma al secondo posto con la vittoria per 2-1 sul Milan (30 punti). Terzo posto nella graduatoria per la Fiorentina (28 punti), reduce dal 4-2 a Napoli. Seguono Inter (17 punti), Como (15), Sassuolo (14), Sampdoria (14), Milan (10), Pomigliano (5) e infine Napoli (2 punti e zero vittorie).