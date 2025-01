Senza Buongiorno, dopo lo shock dell’addio di Kvaratskhelia, il Napoli capolista va a vincere sul campo di una squadra che in campionato non perdeva dal 24 settembre. Al Gewiss Stadium termina la striscia di imbattibilità dell’Atalanta, sconfitta per 3-2 dagli uomini di Antonio Conte, che salgono a 50 punti in classifica, sei in più dell’Inter (che ha due partite da recuperare) e ben sette in più dell’Atalanta. Bergamaschi in vantaggio con Retegui al 16′, ma al 27′ arriva il pareggio di Politano, seguito dalla rete del sorpasso firmata da McTominay al 40′. Nella ripresa pareggio di Lookman al 55′ e nuovo e definitivo sorpasso partenopeo con Lukaku al 78′.

PAGELLE ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA

Carnesecchi 6

Non fa miracoli, ma non ha certo colpe sui gol

Scalvini 5

Il gap fisico con Lukaku si fa sentire tutto in occasione del gol decisivo. Poteva fare meglio (83′ Brescianini sv)

Hien 5

Lascia colpevolmente solo Politano in area in occasione dell’1-1. Una dormita che costa cara

Djimsiti 6

Il migliore della difesa bergamasca

Bellanova 6

Spinge e fornisce supporto agli attaccanti

De Roon 5

Mette lo zampino sul primo gol. Ma sulla rete di McTominay non segue l’inserimento dell’ex United e nel complesso soffre tanto la fisicità del centrocampista del Napoli

Ederson 5

Apre l’azione del vantaggio e la rifinisce con l’assist in area per Retegui. Poi però ha la colpa di perdere il pallone sanguinoso che porta alla rete di McTominay. E anche nel secondo tempo commette qualche errore di troppo

Ruggeri 6

Prova sufficiente, senza fuochi d’artificio (68′ Zappacosta 6 Più freschezza, ma non incide come vorrebbe)

Samardzic 6

Non entra nelle statistiche ma l’imbucata per De Roon nell’azione del primo gol è una gemma preziosa. Cala nel secondo tempo (77′ Pasalic sv)

Retegui 7

Trasforma in oro palloni apparentemente innocui. Quattordicesimo gol stagionale, il quarto in un big match. L’ultimo italiano dell’Atalanta a fare meglio in una singola stagione è stato Cristiano Doni nel 2001/02 (16). Stasera non basta il suo sigillo (68′ De Ketelaere 5.5 Un colpo di testa e poco altro)

Lookman 7

Beffa Di Lorenzo e Rrahmani in occasione del 2-2. Un gioiello in una partita difficile (77′ Zaniolo sv)

NAPOLI

Meret 6.5

La parata su De Ketelaere al 70′ è tutt’altro che banale. C’è la sua firma sulla vittoria

Di Lorenzo 5.5

Si fa saltare troppo facilmente da Lookman nella rete del 2-2. Non si segnalano altri errori

Rrahmani 5.5

Un po’ morbido su Retegui e Lookman in occasione dei due gol

Juan Jesus 7

Non sbaglia neanche una lettura. Il brasiliano sembra aver ritrovato la miglior forma dopo una carriera fatta di alti e bassi

Olivera 6.5

Prestazione solida

Anguissa 7

Tra gol e assist ha preso parte a cinque reti nelle ultime sei partite. Decisivo anche oggi con un passaggio vincente

Lobotka 6.5

Mette ordine alla manovra con classe e precisione

McTominay 7.5

Stravince il duello con De Roon. C’è tanto altro oltre al gol nella sua prestazione tra duelli fisici, scelte di gioco e strappi palla al piede.

Politano 7

La rete è bellissima. Ma anche le (tante) chiusure difensive sono una gioia per gli occhi (di Conte) (82′ Mazzocchi sv)

Lukaku 7

L’azione dell’1-1 nasce da un suo duello vinto. E la rete di testa dimostra che la sua potenza è ancora un fattore in Italia (84′ Simeone sv)

Neres 7

Scatenato nel primo tempo. Prima sfonda sulla sinistra e serve l’assist vincente a Politano. Poi col tacco innesca l’azione che porta all’1-2 di McTominay. Cala nella ripresa (73′ Spinazzola sv)