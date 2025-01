Cisterna batte Padova in una partita terminata 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-21, 8-15). La squadra di Falasca riesce a trovare la vittoria in trasferta, nella partita valida per la sesta giornata di ritorno di Superlega 2024/2025. Le due formazioni occupano l’ottava e la nona posizione e la sfida odierna rappresentava un incontro diretto. La partita si è rivelata intensa, con grandi prestazioni da parte di entrambe le squadre, alternate a momenti più difficili in cui i sestetti e la loro panchina hanno faticato.

PADOVA-CISTERNA: LA CRONACA

Il primo set si apre con un ottimo avvio di Padova, mentre Cisterna vive un momento di incertezza. Dopo i primi scambi i padroni di casa iniziano a guadagnare terreno e gli ospiti sono costretti a interrompere la partita due volte nell’arco di pochi minuti. La formazione di Falasca non riesce però ad entrare in partita e i padovani salgono in cattedra, con Orioli protagonista. Dopo una fase centrale di dominio da parte dei veneti, Cisterna riesce a recuperare fino al -3. Sul 21-19, Cuttini sfrutta il primo time out a disposizione. Padova ritrova subito l’ordine seguendo le indicazioni del proprio tecnico e va a chiudere il set per 25-21.

Il gioco si fa più equilibrato nel corso del secondo set, con Cisterna che trova il vantaggio e tenta di allungare. Il sestetto di Padova è richiamato da Cuttini sul 9-11, nel tentativo di accorciare le distanze velocemente. Il time out non porta però ai risultati auspicati e Cisterna rimane saldamente al comando. Padova ferma nuovamente il gioco sul 12-18. La squadra ospite mantiene il vantaggio, ma sul finale i padovani recuperano punti importanti e Falasca sfrutta il time out a disposizione sul 19-22. Cisterna, con un colpo di reni, riesce a mettere un punto fermo al set per 21-25.

Il terzo set apre in equilibrio, ma è poi Cisterna a emergere. Le formazioni lottano punto a punto, con Cisterna che poi prova ad allungare. Padova ferma il gioco sul 7-10, nel tentativo di riportare ordine tra le proprie fila. Gli uomini di Falasca non perdono la determinazione, mantenendo il vantaggio. I veneti sono dunque chiamati a fermare nuovamente il set, quando il punteggio è sul 12-17. La crisi di Padova non riesce a essere risolta e Cisterna coglie l’opportunità per firmare la vittoria del parziale. Il set si chiude con uno schiacciante 17-25.

Tornati in campo per il quarto set, i padovani dimostrano un nuovo ritmo e mettono in difficoltà i rivali. Cisterna si trova spiazzata, con gli avversari che collezionano punti a una grande velocità e ritrovano il gioco del primo set. Falasca chiama time out sul 13-6, ma la direzione non si inverte. Cisterna si dimostra altalenante per il corso di tutto il parziale e manca di decisione, lasciando così spazio alla formazione dall’altra parte della rete. Padova rimane in cattedra e va a chiudere il set per 25-21. Il punteggio generale si trova dunque su 2-2: tutto verrà deciso al tie-break.

Il tie break si apre con tre punti rapidi di Cisterna. Cuttini chiama a sé i suoi sullo 0-3, per spronare il sestetto alla rimonta. Padova non riesce a mantenere il ritmo dei rivali e la formazione ospite allunga fino a un vantaggio di cinque punti, raggiunto sul 2-8. I tentativi di rimonta da parte dei padroni di casa non riescono a ottenere risultati positivi e Cisterna riesce a conquistare il match point. La partita si chiude poi con l’8-15 e la vittoria di Cisterna per 2-3. In classifica generale, Cisterna si avvicina a Modena e si trova ora ad un solo punto dalla settima posizione. Padova rimane invece nona, ma colleziona un punto che riesce a portare la squadra davanti a Grottazzolina.