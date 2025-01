La cronaca e il tabellino dei due anticipi della sedicesima giornata della regular season della Serie A 2024/2025 di basket. Altra vittoria per la Dolomiti Energia Trentino, che dopo il successo infrasettimanale in Europa supera Treviso e si regala almeno una notte in testa alla classifica insieme a Brescia. Allo stesso tempo sorride Trieste, che espugna il campo di Reggio Emilia con una prova davvero convincente e aggancia Milano al quinto posto. Di seguito il racconto delle due partite.

Trento vola in testa alla classifica, la cronaca della vittoria su Treviso

L’inizio di partita è molto equilibrato, con entrambe le squadre che provano a difendere forte fin dai primi minuti. Il primo quarto vede Trento avanti 7-2 in avvio, con Treviso che però risponde subito grazie a Olisevicius che riporta sotto la compagine veneta. Ne segue un altro parziale trentino, ma la tripla di Macura allo scadere della prima sirena consente agli ospiti di accorciare sul 25-22. Ancora Macura nei primi minuti del secondo quarto firma la tripla dell’aggancio sul 30-30 e quella del +3 pochi secondi dopo. La “sveglia” per Trento la dà Ford, che con una tripla riporta i padroni di casa in vantaggio dando il via a una serie di tiri dall’arco che vedono Zukauskas grande protagonista in grado di firmare il break con cui la Dolomiti Energia si porta negli spogliatoi in vantaggio 52-48.

Le triple di Cale e Lamb in avvio di terzo quarto portano Trento a +8 (58-50), con Treviso che si affida ancora a Macura per provare a rimanere attaccata. La tripla di Olisevicius riporta gli ultimi a sole sei lunghezze e un parziale complessivo da 15-7 riapre la partita. I veneti però non trovano più canestri negli ultimi tre minuti, mentre Ford piazza il parziale che permette ai trentini di iniziare gli ultimi dieci minuti di partita avanti 77-67. Il 6-0 di inizio quarto periodo di fatto chiude la contesa, con Trento che controlla il finale senza particolari patemi.

Trento-Treviso, il tabellino del match

Dolomiti Energia Trentino: Cale 17, Niang 6, Forray 8, Mawugbe 3, Lamb 13, Ellis 12, Ford 19, Pecchia 2, Bayehe 2, Zukauskas 19.

Allenatore: Paolo Galbiati

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 21, Mascolo 5, Caroline 6, Olisevicius 7, Paulicap 16, Harrison 2, Torresani, De Marchi, Mazzola, Mezzanotte 3, Pellegrino, Macura 26.

Allenatore: Francesco Vitucci

BASKET, SERIE A 2024/2025: CLASSIFICA AGGIORNATA

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

Trieste corsaro a Reggio Emilia, Brown e Uthoff sugli scudi: la cronaca

La partita inizia nel segno di Trieste e soprattutto di uno scatenato Uthoff, che nel corso del primo tempo tira con un eloquente 3/3 da 3 e 4/4 da 2 mettendo la firma sul parziale di 10-0 con cui ha inizio il primo quarto. Reggio Emilia prova a reagire ma Johnson e Brown portano gli ospiti avanti 22-6 e dopo i dieci minuti iniziali il tabellone dice 30-11 in favore dei friulani. Il secondo quarto prende il via con la tripla di Valentine per il +20, momento da cui gli emiliani provano a scuotersi con un parziale di sette punti consecutivi. L’attacco dei padroni di casa però non trova continuità a differenza di quello di Trieste, che così con una certa facilità si porta negli spogliatoi in vantaggio 33-51 a metà gara.

Al ritorno in campo si accende Brown, che consente a Trieste di allungare sul +22 (37-59) frenando ogni speranza di recupero da parte di Reggio Emilia. Gli uomini di coach Jamion controllano senza problemi e iniziano l’ultimo quarto in vantaggio 58-76. Gli emiliani riescono a tenere gli avversari senza punti per quasi tre minuti, ma non ne approfittano rientrando solo a -13 e negli ultimi minuti i friulani si limitano a controllare fino alla sirena finale.

Reggio Emilia-Trieste, il tabellino del match

UNAHOTELS Reggio Emilia: Winston 22, Faye 13, Smith 7, Grant 3, Chillo 6, Barford 9, Gallo, Uglietti 7, Fainke, Vitali 3, Faried 3, Cheatham 8.

Allenatore: Priftis Dimitris

Pallacanestro Trieste: Ross 16, Reyes, Brooks 5, Johnson 11, Valentine 14, Obljubech, Brown 22, Deangeli, Uthoff 18, Ruzzier, Campogrande, Candussi 10.

Allenatore: Christian Jamion

Serie A2, Cividale batte Livorno nell’anticipo del 22° turno

Spazio anche all’anticipo della ventiduesima giornata della Serie A2 2024/2025, con la vittoria secondo pronostico di Cividale del Friuli che davanti al pubblico amico batte la Libertas Livorno 88-74 rafforzando il quarto posto in classifica. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 27-26, i padroni di casa prendono il largo nel secondo periodo andando all’intervallo in vantaggio 53-38. I toscani, pienamente coinvolti nella lotta salvezza, lottano ma senza riuscire a rientrare nel corso del secondo tempo. A fine partita il tabellino esalta la prova di squadra di Cividale, con cinque giocatori in doppia cifra: Redivo chiude con 16 punti e 7 assist, mentre i punti di Dell’Agnello sono 15. A Livorno non bastano i 25 punti di Banks.