De Ketelaere con il gol da ex e numeri da top player nel 2024, Leao con un assist: sono in sintesi le pagelle di Atalanta-Milan 2-1, match della quindicesima giornata di Serie A. A sbloccare il risultato è la Dea con un colpo di testa al 14′ del grande ex della partita, De Ketelaere che sul secondo palo sovrasta Theo Hernandez e batte Maignan. Al 22′ la risposta del Milan: Leao sfonda e serve un assist d’oro a Morata che deve solo appoggiare in rete. Nella ripresa il più vivace è Lookman che impegna due volte Maignan, ma il portiere rossonero è attento in entrambi i casi. Il portiere può nulla però all’87’ sul calcio d’angolo che regala il 2-1 alla Dea: Kolasinac spizza un pallone, Lookman sul secondo palo di testa appoggia in rete. Nona vittoria consecutiva per la Dea, che si regala la vetta della classifica, aspettando Napoli-Lazio.

PAGELLE E TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Djimsiti 6 (31’st Kossounou 6), Hien 6, Kolasinac 6.5; Bellanova 6, De Roon 6.5, Ederson 7, Ruggeri 6 (47’st Scalvini sv); De Ketelaere 7 (31’st Retegui 6), Pasalic 6 (31’st Samardzic 6.5); Lookman 7.5 (45’st Brescianini sv). In panchina. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Zaniolo, Palestra. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato) 7.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5.5, Gabbia 6, Thiaw 6, Theo Hernandez 5; Fofana 6, Reijnders 6.5; Musah 6 (45’st Chukwueze sv), Pulisic 6.5 (38’pt Loftus-Cheek), Leao 6.5; Morata 7 (33’st Abraham 6). In panchina: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda. Allenatore: Fonseca 6.5.

ARBITRO: La Penna di Roma 5.5

RETI: 12’pt De Ketelaere, 22’pt Morata, 42’st Lookman

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 23.078.

Ammoniti: De Ketelaere, Bellanova, Fonseca. Angoli: 7-0. Recupero: 2’pt, 0’st.