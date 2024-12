Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, sfida valida come 14^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Dopo l’importantissima vittoria contro la Stella Rossa, sia per il modo con cui è stata conquistata e sia per la sua importanza, visto che è arrivata contro una diretta concorrente allungando la striscia positiva a sei vittorie nelle ultime sette partite, gli uomini di coach Messina sono attesi dall’ennesimo test. Nonostante l’ASVEL sia quindicesima, comunque a sole due vittorie dai meneghini, infatti, nelle ultime due giornate sono arrivate due vittorie contro Efes e Real Madrid. Squadra assolutamente da non sottovalutare, quindi, considerando che i francesi sono ancora alla ricerca del primo successo in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANNE 92-84

FINE ULTIMO QUARTO 92-84

40′ – Palla persa da Maledon e 2/2 di Mirotic, partita chiusa. 92-82

40′ – Gioco da tre di Mannion e quinto fallo per Roberson! 88-82

39′ – Triple di Shields e Maledon, partita ancora tutt’altro che chiusa. 85-80

37′ – Tripla di Mirotic dopo il -6 ASVEL. 82-73

35′ – 1/2 di Mirotic. 77-66

34′ – Tripla di Mirotic e 2/2 Diop, +10 Olimpia. 74-64

31′ – Canestro di Brooks e 2/3 a inaugurare l’ultimo quarto. 67-61

FINE TERZO QUARTO 63-61

30′ – Tripla di Brooks e 2/2 di Diop, poi canestro di Lauvergne a chiudere il parziale. 63-61

27′ – Canestro e 1/2 di Roberson, poi Ndiaye e Lauvergne firmano il sorpasso francese. 58-59

25′ – Shields dall’arco. 58-51

23′ – Triple di Maledon e Mannion. 51-44

22′ – Tripla Causeur, poi gioco da tre di Roberson. 46-41

FINE SECONDO QUARTO 41-36

20′ – 2/2 di Shields. 41-36

17′ – Perfetti dalla lunetta Maledon, Leday e Causeur, poi Leday mette una tripla fondamentale. Ora l’Olimpia è davanti. 37-33

15′ – 2/2 di Ndiaye dopo una brutta palla persa di Mannion, la cui tripla poi non vale perché arrivata oltre il tempo massimo. 28-31

14′ – Mirotic regge su Lauvergne, Causeur trova un ottimo canestro in appoggio. 28-29

13′ – Arriva anche la tripla per Lauvergne. 24-29

12′ – Super assist di Dimitrijevic per Gillespie, Lauvergne però continua a guidare i suoi. 22-26

11′ – Gillespie in appoggio poi quattro punti di Lauvergne. 20-24

FINE PRIMO QUARTO 18-20

10′ – Lauvergne non chiude il gioco da tre, poi Dimitrijevic manca la tripla quasi sulla sirena. 18-20

10′ – Grandissimo canestro di Leday per la parità. 18-18

9′ – Riparte l’Olimpia con la schiacciata di Leday, poi stoppata di Gillespie su Lee e palla recuperata da Milano. 16-18

8′ – Gillespie frana su Ajinca, che non chiude il gioco da quattro. Poi ancora perfetto Brooks a gioco fermo. 14-18

7′ – Gioco da tre di Maledon, poi 2/2 di Brooks. 12-15

6′ – Ora Milano infila due triple con Brooks e Mannion, poi fallo in attacco di Maledon. 10-12

5′ – Altra tripla sbagliata dall’Olimpia, stavolta con Shields. Mirotic in appoggio ne mette due. 4-8

4′ – Confusione in casa Olimpia, arriva un’altra palla persa.

2′ – 2/2 di Mirotic, poi gran canestro di Roberson. 2-6

1′ – Si parte! Canestri di Sako e Maledon, la prima azione dell’Olimpia svanisce per un’incomprensione tra Ricci e Mannion. 0-4

20:35 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, al via tra pochi minuti.