Osimhen dal ritiro della Nigeria: “Ottimo rapporto con De Laurentiis, mai avuto problemi”

Victor Osimhen ha parlato, dal ritiro della Nigeria impegnata nella Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, del suo rapporto con il presidente del Napoli De Laurentiis: “Ho un ottimo rapporto con il presidente. Sono felice di avere un legame forte con lui. Mi è sempre stato vicino da quando sono arrivato a Napoli. Conosco anche la sua famiglia. I problemi che ho avuto a inizio stagione non sono legati al rapporto con lui. Ho dato il massimo per vincere lo scudetto ma anche per lui”.