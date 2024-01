Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Obiettivo tre punti per i bianconeri, determinati a restare in scia della capolista Inter e anche a prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata al Mapei Stadium. Match sulla carta a senso unico vista la differenza di valori in campo e del momento di forma, ma guai a sottovalutare i neroverdi, specialmente perché contro le big riescono ad esaltarsi. Di seguito le scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yldiz.

SASSUOLO:Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.