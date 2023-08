Osimhen chiama, Lautaro Martinez risponde: Napoli-Inter sarà duello Scudetto?

Subito una doppietta per ricordare al campionato chi sono stati i primi due della classifica marcatori della Serie A 2022/2023. Victor Osimhen trascina il suo Napoli alla rimonta sul campo del Frosinone, mentre Lautaro Martinez con la fascia al braccio ha steso il Monza tra le mura amiche di San Siro. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite alla 1ª giornata di Serie A in quella che è già una striscia record per i partenopei nel primo match stagionale, mentre l’Inter è imbattuta da undici stagioni all’esordio in campionato. Aspettando la Lazio di Ciro Immobile (quattro volte capocannoniere in Italia, unico italiano a riuscirci), la Juventus di Vlahovic, il Milan di Leao, l’Atalanta di Scamacca e la Roma di Dybala, sono i primi due bomber della scorsa stagione a lanciare un segnale forte. Osimhen – dopo le offerte respinte dell’Arabia Saudita – non vuole porsi limiti. Con le ventisei reti da Scudetto della scorsa annata, il nigeriano è alle spalle solo di tre giocatori per numeri di gol in una singola stagione di campionato: Edinson Cavani (29 nel 2012/13), Gonzalo Higuaín (36 nel 2015/16) e Dries Mertens (28 nel 2016/17). Senza Lukaku, Lautaro ha più responsabilità sulle spalle e punta a migliorare il suo record di marcature in una singola stagione in campionato (21 nel 2021/22 e nel 2022/2023).

Occhi puntati anche sui partner d’attacco. Kvaratskhelia (ai box per prudenza, sostituito da Raspadori) vuole continuare ad essere trascinatore. Attore non protagonista di lusso è Giovanni Simeone che ha disputato 23 match nello scorso campionato, 22 dei quali da subentrato (nessun giocatore è entrato a gara in corso più volte nella Serie A 2022/23) realizzando quattro gol pesantissimi. L’Inter risponde con Thuram (il cui massimo di gol in stagione è 13) e Arnautovic, che nella scorsa stagione è diventato il primo giocatore straniero del Bologna ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila in Serie A a partire da una vecchia conoscenza nerazzurra: Julio Cruz. Si affidano ai loro uomini d’attacco Rudi Garcia e Simone Inzaghi. Sono loro, insieme a Gasperini, gli unici allenatori delle big a non aver ancora vinto lo Scudetto in Italia. Ci proveranno quest’anno in una Serie A ricca di gol.