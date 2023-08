Moto3, risultati e ordine di arrivo GP Austria 2023: al Red Bull Ring vince Oncu davanti a Holgado

Deniz Oncu vince il Gran Premio d’Austria 2023 di Moto3. Sul circuito del Red Bull Ring, il turco, partito dalla terza posizione in griglia, riesce a prevalere sul leader del Mondiale Daniel Holgado e su Ayumu Sasaki. Non ariva al traguardo Jaume Masia, quindi aumenta ulteriormente il vantaggio su Holgado nella generale sugli inseguitori. Due gli azzurri in top-10: Riccardo Rossi in sesta posizione e Stefano Nepa in decima.

ORDINE DI ARRIVO

1. Deniz Oncu

2. Daniel Holgado

3. Ayumu Sasaki

4. Collin Veijer

5. Ivan Ortolà

6. Riccardo Rossi

7. Ryusei Yamanaka

8. Diogo Moreira

9. David Munoz

10. Stefano Nepa