Nettuno d’oro al Bologna: poi la festa per la Champions League

Il sindaco della città Matteo Lepore ha conferito il Nettuno d’Oro al Bologna, fresca della conquista della Champions League. La cerimonia è andata in scena allo stadio Dall’Ara, sotto la curva rossoblù Bulgarelli, alla presenza del sindaco, dell’assessora allo sport Roberta Li Calzi, di dirigenti, squadra staff tecnico e medico rossoblù al gran completo e Massimiliano Ferrerio, padre di Davide, tifoso rossoblù finito in coma in seguito a un pestaggio avvenuto per scambio di persona a Crotone nell’agosto 2022. Il Sindaco Lepore ha voluto ricordare anche Sinisa Mihajlovic e annunciato la consegna nel prossimo futuro della cittadinanza onoraria al patron del Bologna Joey Saputo: “Credo nel destino: siamo nel 2024 e il Bologna vinse lo scudetto nel ’64, 60 anni fa ottenendo il Nettuno d’Oro. Oggi come allora, qualcuno ci ha guardato dal cielo: il presidente Dall’Ara nel ’64, Sinisa Mihajlovic ora. Allora Pascutti ottenne il record di 12 gol in 10 giornate consecutive e il suo punto forte era il colpo di testa: lo è anche di Lorenzo De Silvestri, che è il sindaco della squadra e d’ora in poi sarà anche il mio“.

Lepore ha consegnato l’onorificenza a Joey Saputo, che l’ha passato poi a De Silvestri a nome della squadra, mentre l’ad rossoblù Claudio Fenucci ha ringraziato: “Grazie per l’importante benemerenza cittadina e soprattutto per quello che ha fatto la squadra in questa stagione. La cosa bella è che questa squadra fa sognare i ragazzi come fece quella di 60 anni fa, è un percorso che ricomincia. Grazie all’arrivo di arrivo Joey torniamo a posizioni che non si vedevano da 60 anni. Il sindaco ha detto, non so cosa faranno i giocatori in futuro: rispondo io, molti rimarranno con noi, mi auguro tutti. Faremo di tutto per tenerli qui per vivere insieme a loro altre emozioni“. La squadra è poi partita a bordo di un pullman scoperto per il tour che la porterà a festeggiare in Piazza Maggiore la conquista della qualificazione alla Champions League.