Tuffi, l’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di Doha 2024. Bertone: “Proveremo a ripeterci dopo Fukuoka”

Idee chiare per l’Italtuffi in vista dei Mondiali di Doha 2024, in programma dal 2 al 10 febbraio: dare seguito ai risultati di Fukuoka e portare più atleti possibili sul podio. “L’obiettivo è quello di qualificare alle Olimpiadi il sincro da 3 metri maschile e i piattaformisti; se poi dovessero arrivare altre carte olimpiche sarebbe meraviglioso – ha detto il direttore tecnico Oscar Bertone – A Fukuoka sono arrivare medaglie prestigiose; ripetersi non sarà facile ma ci proveremo. Sicuramente gli atleti che hanno già la carta per i Giochi si tufferanno con minor pressione e questo potrebbe essere positivo. Sono curioso, infine, di vedere a che punto sono le altre nazioni: penso che il livello si sia alzato ancora di più“. A tal proposito, Bertone ha confermato il gruppo protagonista a Fukuoka, con il solo innesto della giovane Irene Pesce. Al via anche Chiara Pellacani, tornata temporaneamente in Italia prima di fare ritorno oltreoceano per proseguire gli studi alla Miami University.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro),Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Irene Pesce (MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (MR Sport F.lli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006), Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza).