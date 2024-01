Napoli-Verona: vietata la vendita di biglietti ai tifosi ospiti

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti di Napoli-Verona, in programma il 4 febbraio al Maradona, ai residenti in provincia di Verona. La decisione è stata presa prendendo in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che “con determina del 25 gennaio scorso ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti”.