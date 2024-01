Tuchel al Barcellona, Bayern Monaco smentisce: “Non accettiamo notizie non fattuali”

In Europa è iniziato il valzer delle panchine. A fine stagione Xavi lascerà il Barcellona, mentre Klopp si prepara a salutare il Liverpool. Negli ultimi giorni, il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel, è stato accostato ai blaugrana. Il club tedesco non lascia spazio però alle voci di corridoio e in comunicato ufficiale chiarisce la situazione: “Il nostro allenatore Thomas Tuchel è stato richiesto dai tifosi domenica come parte di una visita di un fan club a proposito della sua carriera da tecnico e delle sue precedenti esperienze tra Paris Saint-Germain e Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni su questo nella chiacchierata. Ha risposto anche a generiche domande sulla Spagna come paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come è stato falsamente affermato in seguito. Non accetteremo ancora notizie non fattuali e dirette contro il nostro tecnico, che arrivano sempre dalla stessa fonte“. La nota è firmata dal CEO Jan-Christian Dreesen e dal direttore sportivo Christoph Freund.