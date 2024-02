Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita importante per due formazioni che puntano alla qualificazione alla prossima Champions League. L’Atalanta è, infatti, al quarto posto a quota 36 punti, ma i biancocelesti sono settimi a due sole lunghezze dagli avversari. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.00 di domenica 4 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA: in attesa

LAZIO: in attesa