Napoli-Verona 0-0, Raspadori: “Ci è mancata brillantezza nell’ultimo passaggio”

Dopo il pareggio casalingo col Verona per 0-0, l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha così parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Da parte nostra è mancato un po’ di ritmo nel far girare palla e trovare le giuste soluzioni. Serviva un po’ di brillantezza nell’ultimo passaggio. Il fatto che loro fossero così chiusi dietro ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo le qualità per riuscire a giocare contro squadre che giocano così. Come abbiamo sempre fatto, dobbiamo ripartite perché l’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi”.

E ancora: “Posizione in campo? Sono sempre a disposizione e per natura mia mi sento attaccante e a mio agio nelle posizioni centrali del campo: posso ricoprire sia il ruolo di prima punta come quello di giocare più arretrato. Oggi è stata una partita con pochi spazio: nel secondo tempo ho provato a creare spazio. È mancato per me il giusto ritmo nella gestione della palla per entrare nella loro difesa”.

Chisura sul ritorno col Milan: “C’è grande entusiasmo perché a Milano secondo me abbiamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti a segnare. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e del fatto che martedì ci sarà il pubblico dalla nostra parte. L’entusiasmo che c’è sempre stato dobbiamo portarcelo dietro: quando hai una mentalità che ti porta risultati devi incrementarla e non resettarla. Io lavoro sempre al massimo per aiutare la squadra. Sono stato parecchio fuori e ho ancora bisogno di sentirmi al 100%. Io continuerò a lavorare per esprimermi al meglio. Osimhen è carico ed è pronto, lo è sempre stato. Nell’allenamento di ogni giorno cerchiamo di farci trovare pronti”.