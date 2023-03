Napoli, ufficiale il rinnovo di Lobotka: accordo fino al 2027 con opzione per il 2028

Il Napoli sta vivendo un momento magico in campionato, che potrebbe portarlo alla conquista del terzo scudetto della sua storia e, a poche ore dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ha posto un importante tassello per il futuro. Il club azzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato il prolungamento di contratto del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, che resterà in Campania almeno fino al 2027, con opzione per il 2028: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”.

