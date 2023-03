Snowboard gigante parallelo, risultati Cdm Rogla 2023: super tripletta al maschile, Fischnaller vince tappa e Coppa specialità

I risultati e la classifica della tappa a Rogla (Slovenia) della Coppa del Mondo 2023 di snowboard gigante parallelo. Pomeriggio indimenticabile per l’Italia, che colora di tricolore tutto il podio: a vincere è Roland Fischnaller, che vince la Big Final contro Mirko Felicetti, complice anche un errore del secondo nelle ultime porte. Il capitano azzurro, in precedenza, aveva eliminato con margine Tim Mastnak ai quarti di finale, liberandosi poi di Edwin Coratti in semifinale. Lo stesso Coratti che ha completato il podio con il terzo posto dopo la vittoria per soli due centesimi sul sudcoreano Sangho Lee nella Small Final. Per Fischnaller, a 42 anni, arriva anche la vittoria della Coppa di specialità: aveva la sola vittoria come possibilità, e non se l’è fatta sfuggire.

Tra gli altri azzurri in gara, sono usciti agli ottavi Aaron March, Gabriel Messner e Daniele Bagozza. Quest’ultimo era stato eliminato da Maurizio Bormolini, il quale, a sua volta, ha poi perso il quarto di finale contro Felicetti dopo un’uscita di pista.

Nella gara femminile, Lucia Dalmasso vede sfuggire il podio perdendo la Small Final contro la giapponese Tsubaki Miki. In precedenza, l’azzurra aveva perso la semifinale in maniera molto netta da un’irresistibile Ester Ledecka. La ceca, però, non è riuscita a confermarsi nella Big Final e, nonostante una rimonta nel finale, è stata battuta dall’austriaca Sabine Schoeffmann. Uscite agli ottavi, invece, Nadya Ochner (proprio contro Dalmasso) e Elisa Caffont.