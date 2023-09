Napoli-Udinese, Sottil: “Sul rigore niente polemiche, ma il Var in quel caso non dovrebbe intervenire”

“Conoscevamo le difficoltà della partita, ma non abbiamo iniziato male. Non faccio polemica sul rigore, perché il Napoli ha strameritato ma siamo al solito discorso: l’arbitro non lo ritiene rigore e il var non dovrebbe intervenire. Abbiamo anche avuto delle situazioni interessanti con Payero e Thauvin, ma abbiamo commesso degli errori sui gol e non siamo riusciti ad entrare in partita. Serviva una cattiveria agonistica superiore”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Napoli. “Dobbiamo archiviare velocemente e pensare al match col Genoa. Venivamo da una sconfitta immeritata contro la Fiorentina e i ragazzi erano vogliosi. La qualità del Napoli però è veramente alta”, ha aggiunto a Dazn il tecnico bianconero.