Napoli, Kvaratskhelia: “Il gol mi mancava. Era importante tornare a giocare così”

Il Napoli contro l’Udinese è tornato ad essere per 90 minuti quello sulla falsariga dello scorso anno capace di vincere lo scudetto. Finalmente per gli azzurri si è intravisto il Kvicha Kvaratskhelia della passata stagione: con l’Udinese il georgiano ha messo il primo sigillo stagionale. Queste le sue parole a DAZN.

Kvaratskhelia: “Il gol mi mancava, nel calcio e nello sport esistono momenti del genere. Tutti possiamo essere nervosi quando non si segna per sei mesi, ma sono tornato e sono contento. Dobbiamo andare avanti così. Ci siamo parlati, ci siamo detti che era importante tornare alla vittoria, ed era importante tornare a giocare in questo modo, tenendo il pallone. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo tutti buoni giocatori, non importa chi segna“.