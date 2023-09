Napoli-Udinese, lo striscione della Curva A: “Il rispetto per la maglia è il primo comandamento”

“Oltre ogni singolo comportamento. Il rispetto per la maglia resta il primo comandamento”. Questo lo striscione esposto in Curva A nel pre partita di Napoli-Udinese, match della sesta giornata di Serie A. Una presa di posizione che arriva dopo i giorni di tensione tra Osimhen e il club partenopeo. L’attaccante si è sentito offeso da un video apparso sul profilo Tik Tok del Napoli in cui – secondo quanto denunciato dal suo agente, Roberto Calenda – veniva preso in giro per il rigore sbagliato a Bologna. Il fuoriclasse, simbolo dello Scudetto della scorsa stagione, ha reagito togliendo dai propri social quasi tutte le foto con la maglia del Napoli. Al momento del primo pallone toccato contro i friulani, però, Osimhen non è stato bersaglio di fischi. Applausi e cori di incitamento dalle due curve azzurre in un match che è già cruciale per le ambizioni d’alta classifica.