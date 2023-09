Inter, Marotta: “Non prenderemo nessuno al posto di Arnautovic”

Prima di Inter-Sassuolo ha parlato l’amministratore delegato dei nerazzurri, Bepppe Marotta. L’ad ha chiarito come la situazione di Arnautovic, infortunato e che non rientrerà prima di novembre, non preoccupa nessuno in dirigenza e nello staff tecnico. Queste le parole di Marotta a DAZN.

Le parole di Marotta: “Non prenderemo nessuno, speriamo che l’infortunio sia breve. Inzaghi è bravo a trovare alternative in caso di emergenza, perché comunque 3 attaccanti ci sono. La squadra può sopperire a questa defezione. Spero che per Pinamonti e per Frattesi ci abbiano guadagnato entrambi le squadre. Sono società dimensionate in modo diverso, ma Pinamonti da una parte e Frattesi dall’altra possono caratterizzare l’andamento positivo delle due squadre“.